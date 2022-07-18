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Происшествия18 июля 2022 7:37

Радий Хабиров потребовал немедленно уволить госслужащих, которых заметили пьяными за рулем

Гнев главы Башкирии вызвала ситуация с 4 погибшими девушками, которых сбил пьяный водитель
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Хабиров поручил разработать законопроект по наказанию нетрезвых водителей

Хабиров поручил разработать законопроект по наказанию нетрезвых водителей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии на выходных госавтоинспекторы задержали 258 пьяных водителей. Такие цифры привели чиновники во время доклада на очередном оперативном совещании в правительстве республики. Услышанное привело в ярость Радия Хабирова, который распорядился о немедленной проверке – были ли в числе задержанных служащие администраций.

- Это нормально, нет? Давайте, если надо, на работу будем сообщать. Пусть знают, что у них такие деятели ходят. Там, наверное, и госслужащие есть. Если такие есть, чтоб повылетали сразу с работы! Проанализируйте эту ситуацию! Там санкция до 10 лет, чем только люди думают! – возмутился руководитель региона.

Напомним, сегодня рано утром в селе Бакалы 23-летний водитель за рулем «Ауди А5» насмерть сбил 4 молодых девушек, возвращавшихся пешком из кафе. От полученных травм все они погибли на месте. Медицинское освидетельствование показало в крови парня наличие алкоголя.