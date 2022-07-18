В Башкирии пьяный 23-летний водитель Audi A5 насмерть сбил четырех девушек

фото: ГИБДД РБ

В Бакалинском районе Башкирии ранним утром 18 июля пьяный водитель легковушки насмерть сбил четырех девушек. Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло на первом километре объездной дороги седа Бакалы. По предварительным данным, 23-летний местный житель за рулем Audi A5 совершил наезд на четырех девушек, которые шли навстречу по проезжей части. После удара пешеходов отбросило в кювет. От полученных травм они скончались до приезда бригады медиков.

фото: ГИБДД РБ

Сотрудники дорожной полиции проверили водителя на состояние опьянения: освидетельствование показало 0.333 миллиграмм спиртного на литр выдыхаемого воздуха.

На место происшествия выехали руководство ГИБДД Башкирии, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.

Свою проверку уже начала республиканская прокуратура. Там рассказали, что авария случилась около 4:35. По данным ведомства, девушки шли по обочине дороги. Одна из погибших – несовершеннолетняя, трем другим всего 18-19 лет.