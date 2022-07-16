В спецоперации на Украине погиб бывший полицейский из Башкирии Дим Шарипов

фото: vk.com // Рустэм Шамсутдинов

В ходе военной спецоперации на Украине погиб 44-летний Дим Шарипов из башкирского города Мелеуза. Он участвовал в боевых действиях в качестве добровольца. Прощание с ним состоится завтра, 17 июля, в 10:00 у городского дворца культуры. Об этом сообщил глава муниципалитета Рустэм Шамсутдинов.

Дим Шарипов учился в школе №5 и после окончания девятого класса поступил в Мелеузовское профучилище №109. В мае 1997 года его призвали на военную службу. Он прошел ее в части Хабаровска. Спустя два года Шарипов устроился в полицию Мелеузовского района – до 2008 года он был водителем патрульно-постовой службы. Затем работал в различных организациях. Мужчина занимался конным спортом и увлекался техникой. В мае 2022 года он отправился на спецоперацию.

Напомним, ранее в Башкирии состоялись проводы двух добровольческих батальонов: имени Шаймуратова и Доставалова. Они будут участвовать в СВО.