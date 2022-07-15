В Уфе не смогли продать здание кинотеатра «Искра» за 64,5 млн. рублей

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В Уфе не состоялись торги, на которых мог определиться новый владелец кинотеатра «Искра» на проспекте Октября.

Первый серьезный удар по популярности, пожалуй, самого уникального кинотеатра Уфы нанесла пандемия коронавируса – из-за ограничений его работа фактически приостановилась. После этого кинотеатр открылся на недолгий срок, но вновь остановил работу в феврале 2021 года. Владельцы «Искры» объяснили это последствиями коронавируса, слабым репертуаром и отсутствием арендаторов.

Летом 2022 года состоялась безуспешная попытка реализовать комплекс как арестованное имущество должника. Вот только в июне никто не захотел покупать здание кинотеатра как минимум за 64,5 млн. рублей.

Тем не менее, уже в августе состоятся очередные торги, на которых попробуют найти кинотеатру нового хозяина. На этот раз цену за комплекс снизят до 54,8 млн. Заявки начали принимать 7 июля, а сами торги состоятся 5 августа.