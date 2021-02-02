«Неужели останемся без IMAX?»: в Уфе неожиданно закрыли уникальный кинотеатр

Фото: vk.com/kinoufa

Накануне уфимцев огорошили неожиданной и неприятной новостью: один из самых популярных (и единственный в Башкирии в формате IMAX) кинотеатров «Искра IMAX» объявил о своем закрытии. Уже с 1 февраля кинокомплекс полностью закрыт для посещения. Владельцы кинокомплекса не раскрывают причины закрытия, но подчеркивают, что это временная мера, а о дате открытия обещают сообщить позже дополнительно.

В комментариях горожане надеются, что «Искра» обязательно откроется снова, и что это всего лишь пагубное последствие коронавирусных ограничений, когда количество зрителей в залах было строго ограничено.

- Нет зрителей, нет кино. Отдельно стоящий кинотеатр, он такой безопасный, но тепло и электричество сами себя не оплатят, - рассуждает уфимец Ильдар Бикбаев.

- Жаль, неужели Уфа останется без IMAX? – сожалеет Рустам Μартынов.

Как только «КП-Уфа» узнает о причинах закрытия кинотеатра, мы обязательно сообщим об этом нашим читателям.