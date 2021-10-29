На могиле Ульфата Мустафина в его родном селе установили памятник

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Сегодня, 29 октября, на могиле бывшего мэра Уфы Ульфата Мустафина в его родном селе Староихсаново Чекмагушевского района Башкирии установили памятник. На церемонии открытия присутствовали родные и близкие покойного, а также глава республики Радий Хабиров, руководитель его администрации Александр Сидякин и премьер-министр региона Андрей Назаров.

Хабиров произнес речь перед собравшимися (с ее полным содержанием можно ознакомиться на сайте главы Башкирии):

– Сегодня мы открываем памятник. Наверное, он будет красивым, хорошим. Мы все вместе его делали, чтобы он был такой. Но мне кажется, самый лучший памятник – это его дело, память о нём. Он действительно многое сделал и хотел сделать ещё больше. Если мы реализуем те планы, которые он наметил себе как мэр Уфы, думаю, это будет самая большая и добрая память об Ульфате Мансуровиче, – сказал глава Башкирии.

Глава Башкирии призвал помнить «добрые дела» Мустафина и больше не горевать о нем: «Когда-то мы должны отпустить даже таких дорогих людей. Они должны быть спокойны на небесах», обратился руководитель региона.

Напомним, 61-летний Ульфат Мустафин скончался от последствий коронавируса 29 октября 2020-го, проработав в должности мэра башкирской столицы Уфы ровно два года.