Радий Хабиров навестил мать Ульфата Мустафина в ее юбилей

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров навестил мать Ульфата Мустафина и поздравил ее с 90-летним юбилеем. Трогательное фото с мамой умершего в прошлом году от коронавируса мэра Уфы глава республики опубликовал у себя в социальных сетях.

– А маме Ульфата Мансуровича сегодня 90! Берегите мам! Вспоминайте и приезжайте к ним почаще, – написал Радий Хабиров.

Напомним, мэр Уфы Ульфат Мустафин умер из-за осложнений после коронавируса 29 октября 2020 года. Он возглавил администрацию башкирской столицы в конце октября 2018 года. При его непосредственном участии в башкирской столице началось массовое благоустройство парков и скверов, а также масштабный ремонт дорог на крупных автомобильных магистралях. В этом году ему бы исполнилось 62 года.