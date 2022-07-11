За выходные в Башкирии утонули 6 человек

Многие отдыхающие купаются в неположенных местах, даже несмотря на запрещающие таблички Фото: Иван МАКЕЕВ

В минувшие выходные в Башкирии утонули 6 человек. Печальной статистикой поделились в пресс-службе МЧС по республике. Многие погибшие купались на необорудованных пляжах и в состоянии алкогольного опьянения, что и привело к трагическим последствиям.

Так, в Октябрьском, купаясь в неположенном месте утонул 20-летний парень. В Краснокамском районе в деревне Раздолье в озере утонул 60-летний местный житель.

Еще три тела утонувших мужчин спасатели вытащили из воды рядом с деревней Кляшево в Нуримановском районе, населенного пункта Якшиваново и в Кумертау. Все они купались в необорудованных для этого водоемах. Кроме того, на Нугушском водохранилище столкнулись тюбинг с катером – в итоге погиб 23-летний парень, а его приятель получил серьезные травмы.