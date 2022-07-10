Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Башкирии за сутки утонуло двое мужчин. О произошедших трагедиях рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Вчера 20-летний мужчина утонул в городе Октябрьском, купаясь в Муллинском карьере в необорудованном для купания месте.

В тот же день трагедия случилась в Краснокамском районе в деревне Раздолье. Утонувшему было 50 лет.

Также, как рассказали сотрудники чрезвычайного ведомства, спасатели обнаружили тело 58-летнего мужчины недалеко от села Кляшево в Нуримановском районе. Утонувший пропал без вести пятью днями ранее – 5 июля.