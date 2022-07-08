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Общество8 июля 2022 5:12

Сайт теплоснабжающего предприятия в Уфе атаковали хакеры

«Уфимские инженерные сети» сообщили о DDoS-атаке на свой сайт
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Муниципальное предприятие «Уфимские инженерные сети» сообщило о DDoS-атаке на свой сайт

Муниципальное предприятие «Уфимские инженерные сети» сообщило о DDoS-атаке на свой сайт

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Муниципальное предприятие «Уфимские инженерные сети» сообщило о DDoS-атаке на свой сайт. Соответствующий баннер был размещен на главной странице теплоснабжающей организации.

– Загрузка информации идет медленно, личный кабинет пока не доступен. Приносим извинения, мы работаем над устранением причины, – говорится в сообщении.

Ранее – в марте и июне – «КП-Уфа» также писала о хакерских атаках на сайт администрации башкирской столицы. Доступ к ресурсу был недоступен от нескольких часов до суток.