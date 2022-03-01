Сайт мэрии Уфы подвергся «беспрецедентной DdoS-атаке»

В мэрии полагают, что кибератака произошла из-за рубежа

Сегодня утром, 1 марта, сайт мэрии Уфы подвергся «беспрецедентной» хакерской DdoS-атаке. Предполагается, что ресурс был выведен из строя из-за рубежа. Об этом через соцсети сообщила пресс-служба городской администрации. – Примерно в 11 часов [сайт] уже не функционировал. В данный момент наши специалисты занимаются восстановлением работы сайта. Это займёт определенное время. – передали в мэрии. В администрации добавили, что такие же кибератаки были зафиксированы в других регионах и городах России. Под ударом оказались сайты государственных ведомств и органов.