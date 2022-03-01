Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 9:22

Сайт мэрии Уфы подвергся «беспрецедентной DdoS-атаке»

Ресурс перестал работать в 11:00
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В мэрии полагают, что кибератака произошла из-за рубежа

В мэрии полагают, что кибератака произошла из-за рубежа

Сегодня утром, 1 марта, сайт мэрии Уфы подвергся «беспрецедентной» хакерской DdoS-атаке. Предполагается, что ресурс был выведен из строя из-за рубежа. Об этом через соцсети сообщила пресс-служба городской администрации. – Примерно в 11 часов [сайт] уже не функционировал. В данный момент наши специалисты занимаются восстановлением работы сайта. Это займёт определенное время. – передали в мэрии. В администрации добавили, что такие же кибератаки были зафиксированы в других регионах и городах России. Под ударом оказались сайты государственных ведомств и органов.