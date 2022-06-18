Не работает со вчерашнего вечера: сайт мэрии Уфы подвергся хакерской атаке

Фото: Рустем Ахунов

Официальный сайт уфимской мэрии атаковали хакеры: сайт «лежит» со вчерашнего вечера. Зайти на сайт городской администрации не удается, ресурс «не отзывается» и выдает «ошибку шлюза». Кроме того, в некоторых поисковиках адрес сайта не отображается уже давно и зайти на него можно только после введения конкретного адреса.

В пресс-службе уфимской мэрии «КП-Уфа» подтвердили факт атаки на сайт городской администрации.

- Наши службы ведут технические работы с сайтом Администрации города Уфы. В ближайшее время он должен начать функционировать в прежнем режиме, - пояснили в уфимской мэрии.