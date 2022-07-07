Хабиров назначил своим советником автора идеи о создании батальона имени Шаймуратова

Хабиров и Камалетдинов // фото: vk.com / Алик Камалетдинов

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил своим советником по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алика Камалетдинова, председателя региональной общественной организации «Ветеранов морской пехоты и спецназа ВМФ». Информацию «КП-Уфа» 7 июля подтвердили в администрации руководителя республики.

Напомним, Камалетдинов является автором идеи создании башкирского батальона добровольцев имени генерала Минигали Шаймуратова. Это подразделение будет участвовать в специальной военной операции на Украине. Накануне, 6 июля, состоялись проводы «шаймуратовцев».