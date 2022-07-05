Роспотребнадзор Башкирии сообщил о фиктивной обработке детского лагеря от клещей

Один из детских лагерей в Башкирии фиктивно обрабатывался от клещей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Один из детских лагерей в Башкирии фиктивно обрабатывался от клещей. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 5 июля сообщила руководитель республиканского Роспотребнадзора Анна Казак.

– При существующих площадях [акарицидных] обработок [против клещей] предприниматели не всегда проводят контроль эффективности. Приведу пример: по недавнему выявлению в лагере «Энергетик» клещей мы увидели, что индивидуальный предприниматель Якупова за два дня обработала одним специалистом 11 гектар в Уфимском районе и еще один лагерь на другой территории республики. То есть фиктивные обработки. Фиктивные документы. Материалы [проверки] мы передали в прокуратуру, – сказала главный санитарный врач региона.

Ранее «КП-Уфа» писала, по данным на 4 июля от укусов клещей в Башкирии пострадали 7 647 человек, более 2,6 тыс. из них – это дети.

Напомним, на том же оперативном совещании Анна Казак доложила, что заболеваемость мышиной лихорадкой в республике выросла в 5 раз по сравнению с прошлым годом.