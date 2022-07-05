Заболеваемость мышиной лихорадкой в Башкирии выросла в пять раз

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Башкирии выросла в пять раз по сравнению с показателем прошлого года Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Заболеваемость геморрагической (мышиной) лихорадкой с почечным синдромом в Башкирии выросла в пять раз по сравнению с показателем прошлого года. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 5 июля сообщила руководитель республиканского Роспотребнадзора Анна Казак.

– Основная проблема [роста заболеваемости] – это недостаточная обработка территорий. По расчетам рисков противочумного института «Микрон» предполагаемая территория для обработки при нашей ситуации составляет порядка 86 тыс. гектар. На сегодня мы обрабатываем только 49 тыс. га. Это тревожный фактор, который ставит республику в рейтинг неблагополучных регионов, – отметила главный санитарный врач Башкирии.

Казак также представила перечень городов и районов республики с неблагоприятным прогнозом по заболеваемости мышиной лихорадкой в 2022 году. В список вошли 25 муниципалитетов: Архангельский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Гафурийский, Давлекановский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Мишкинский, Нуримановский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Янаульский районы, а также города Уфа, Нефтекамск, Октябрьский, Салават и Стерлитамак.