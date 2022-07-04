С начала 2022 года от укусов клещей в Башкирии пострадали более 7,6 тыс. человек

С начала 2022 года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 7 647 жителей, среди которых 2 618 детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2022 года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Башкирии обратились 7 647 жителей, среди которых 2 618 детей. Число пострадавших от нападения кровососов за последнюю неделю увеличилось на 758 человек и не превышает среднемноголетние значения. Об этом 4 июля сообщил республиканский Роспотребнадзор.

От клещевого энцефалита в Башкирии привито более 23 тыс. человек при плане в 36 тыс. Всего против клещей в этом году обработана территория на площади в 4 тыс. гектар. В детских лагерях дезинсекция проведена на 1297,6 гектара.