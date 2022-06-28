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Происшествия28 июня 2022 11:53

В уфимском парке распилили и убрали дерево, рухнувшее на детскую площадку

Инцидент произошел в парке Гафури
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Коммунальные службы распилили и убрали огромное дерево, которое рухнуло на детскую площадку парка Гафури в Уфе

Коммунальные службы распилили и убрали огромное дерево, которое рухнуло на детскую площадку парка Гафури в Уфе

Фото: Эльвина АПАРИНА

Коммунальные службы распилили и убрали огромное дерево, которое рухнуло на детскую площадку парка Гафури в Уфе. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Напомним, дерево упало минувшей ночью из-за сильного ветра. Ствол буквально обломился, и его основная часть оказалась на игровой площадке. Верхушка крупного растения накрыла детскую горку.

Напомним, ветреная погода как в Башкирии, так и ее столице стоит последнюю неделю. По данным МЧС, завтра так же ожидаются порывы до 15 метров в секунду.