В уфимском парке распилили и убрали дерево, рухнувшее на детскую площадку

Коммунальные службы распилили и убрали огромное дерево, которое рухнуло на детскую площадку парка Гафури в Уфе Фото: Эльвина АПАРИНА

Коммунальные службы распилили и убрали огромное дерево, которое рухнуло на детскую площадку парка Гафури в Уфе. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Напомним, дерево упало минувшей ночью из-за сильного ветра. Ствол буквально обломился, и его основная часть оказалась на игровой площадке. Верхушка крупного растения накрыла детскую горку.

Напомним, ветреная погода как в Башкирии, так и ее столице стоит последнюю неделю. По данным МЧС, завтра так же ожидаются порывы до 15 метров в секунду.