МЧС предупредило жителей Башкирии о ночных заморозках до -2°

В Башкирии завтра, 29 июня, ночью в горных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2° Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии завтра, 29 июня, ночью в горных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°, а днем усиление северного ветра до 15 метров в секунду. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков Башгидрометцентра, этой ночью в республике обойдется без существенных осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью в среднем по республике температура упадет до +3, +8°. После восхода солнце прогреет воздух максимум до +18°.