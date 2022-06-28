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Общество28 июня 2022 10:46

МЧС предупредило жителей Башкирии о ночных заморозках до -2°

Днем 29 июня в республике поднимется сильный ветер
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии завтра, 29 июня, ночью в горных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°

В Башкирии завтра, 29 июня, ночью в горных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии завтра, 29 июня, ночью в горных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°, а днем усиление северного ветра до 15 метров в секунду. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков Башгидрометцентра, этой ночью в республике обойдется без существенных осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью в среднем по республике температура упадет до +3, +8°. После восхода солнце прогреет воздух максимум до +18°.