В уфимском парке дерево рухнуло прямо на детскую площадку

В уфимском парке Гафури из-за сильного ветра дерево рухнуло прямо на детскую площадку.

Фотографией последствий «легкого июньского ветерка» выложили в соцсети посетители парка Гафури. Как удалось выяснить «КП-Уфа», из-за обрушившегося на Уфу урагана массивный ствол дерева попросту надломился у самого основания, а остальная часть его рухнула на детскую площадку. К счастью, ЧП произошло ночью, поэтому на горках и качелях детей не было.

С утра на площадку прибежали ребята, которые с интересом начали изучать новый предмет, оказавшийся в игровой зоне.

Июнь в Башкирии оказался достаточно прохладным и ветренным. Непогода застала жителей республики в начале и конце месяца. Судя по прогнозу погоды на июль, похожая ситуация в регионе сохранится.