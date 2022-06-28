Транспортное управление мэрии Уфы возглавил 32-летний Кирилл Никулин

Начальником управления транспорта и связи в администрации Уфы назначили 32-летнего Кирилла Никулина

Начальником управления транспорта и связи в администрации Уфы назначили 32-летнего Кирилла Никулина. О кадровом решении во время оперативного совещания 28 июня сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

Никулин родился в Уфе. Работал в организациях и ведомствах, занимающихся дорожной инфраструктурой: проектно-изыскательском институте «Башкирдортранспроект», управлении дорожного хозяйства Башкирии и транспортной дирекции республики. Перед тем как возглавить в мэрии управление транспорта был директором муниципального учреждения по благоустройству и содержанию автопарковок Уфы.

Напомним, ранее транспортный блок городской администрации возглавлял Олег Хмарин. На прошлой неделе он покинул эту должность. Чиновник остался работать в мэрии, но уже в качестве зама руководителя управления земельных и имущественных отношений.