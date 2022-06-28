Мэр Уфы Ратмир Мавлиев представил новых чиновников своей администрации

Фото: Рустем Ахунов

На оперативном совещании в уфимской мэрии глава городской администрации Ратмир Мавлиев представил новых членов своей команды. Так, сити-менеджер отдельно представил начальника контрольного управления мэрии Агарагима Кагиргаджиева, ранее занимавшего пост министра земельных и имущественных отношений Дагестана. О его назначении стало известно почти две недели назад.

- Он будет следить за исполнением поручений главы республики Башкортостан и главы администрации Уфы, готовить информацию о работе городских учреждений. Одно время он возглавлял министерство земельных и имущественных отношений республики Дагестан, имеет хорошее политологическое образование старейшего вуза России – Санкт-Петербургского университета. Удачи вам в вашей работе, - напутствовал нового члена команды Ратмир Мавлиев.

Также мэр Уфы объявил о назначении еще двоих чиновников городской администрации.

- Начальником управления комплексного развития территорий назначена Елена Даминева, управления транспорта и связи – Кирилл Никулин. Каждое из этих направлений имеет очень важное значение. Успешной и ответственной вам работы на очень ответственных постах, - заявил Мавлиев.