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Общество23 июня 2022 9:10

Олег Хмарин покинул должность начальника транспортного управления мэрии Уфы

Он отработал в этой должности меньше года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Олег Хмарин покинул должность начальника управления транспорта и связи администрации Уфы. Его перевели на пост зама руководителя управления земельных и имущественных отношений. Кто займет вакантное место, пока неизвестно. Об этом 23 июня сообщил «Ъ-Уфа».

Хмарин занимал кресло начальника транспортного управления мэрии меньше года – 31-летнего чиновника назначили на это место в сентябре 2021-го. До этого он возглавлял отдел сопровождения государственных программ и инвестиций в Минтрансе Башкирии.