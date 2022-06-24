В Уфе из-за фестиваля «Сердце Евразии» три дня подряд будут перекрывать две улицы

фото: ufacity.info

В центре Уфе из-за фестиваля искусств «Сердце Евразии», который начнется сегодня, 24 июня, три дня подряд будут перекрывать две улицы. Об этом сообщила городская администрация.

– Улица Заки Валиди на участке от Аксакова до Мажита Гафури и улица Генерала-губернатора Перовского будут перекрыты 24 июня с 16.00 до 24.00, в последующие два дня – с 17.00 до 24.00, – передали в мэрии.

Там добавили, что парковка напротив конгресс-холла «Торатау» будет закрыта с 16:00 24 июня до 00:00 27 июня.

На время действия ограничений также изменится движение маршрутных автобусов №6, 14, 30, 31, 75, 207, 227, 228, 249, 262к, 266 и 290. Как они будут ездить, можно увидеть на схеме ниже.

фото: ufacity.info

Отметим, что участок улицы Заки Валиди перекрыт уже сейчас – это связано с проведением парада медиков.

Напомним, международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» пройдет в Уфе с 24 по 26 июня. Ранее «КП-Уфа» публиковала программу мероприятий культурного праздника.