В центре столицы Башкирии из-за парада перекроют улицу

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Завтра, 24 июня, в Уфе из-за парада медиков перекроют улицу Заки Валиди на участке между Советской и Мажита Гафури. Ограничение будет действовать пять часов – с 10:00 до 15:00. Об этом сообщила городская администрация.

– Также с 06.00 до 16.00 часов будут закрыты парковки на нижней и верхней площадках амфитеатра возле Конгресс-холла «Торатау» и парковка Башкирского академического театра драмы им. М.Гафури, – передали в мэрии.

Там добавили, что из-за ограничений изменится движение общественного транспорта: речь идет об автобусных маршрутах №6, 14, 30, 31, 39, 75, 207, 214, 227, 228, 249, 262к, 290, 291. Как они будут ездить во время перекрытия улицы Заки Валиди, можно узнать по схеме ниже.