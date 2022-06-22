В Уфе пройдет фестиваль «Сердце Евразии» 2022: программа по дням, когда и во сколько начнется, кто выступит

Источник : IV Международный фестиваль искусств "Сердце Евразии". Автор фото - Эдуард Дильмухаметов

Уфимцам показали программу фестиваля «Сердце Евразии» 2022 – праздник начнется уже 24 июня.

Для Уфы фестиваль «Сердце Евразии» уже стал привычным. Впервые большой международный культурный праздник провели летом далекого 2016 года, и с тех пор он стал главным музыкальным и культурным событием лета Уфы. Отменяли его лишь однажды – из-за ковида в пандемийном 2020 году, а затем провели осенью.

Формат фестиваля простой, но в тоже время привлекательный. В столицу Башкирии со всего света на несколько дней съезжаются музыканты и коллективы. Выступления проходят в формате «open-air» в уфимском амфитеатре за зданием Конгресс-холла.

Примечательно, что фестиваль «Сердце Евразии» будет интересен как консервативным любителям музыки, так и более современным слушателям. В один из дней мероприятия по традиции устраивают «Симфоническую ночь» и фестиваль «Сердце Евразии» 2022 в Уфе не стал исключением. В остальные дни выступают известные фольклорные и поп-артисты. Хедлайнерами фестиваля в этом году станут поп-артист Дима Билан и исполнитель шансона Сергей Трофимов.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 24 ИЮНЯ

Стартует фестиваль «Сердце Евразии» 2022 в Уфе вечером 24 июня. Начнется он с программы, в рамках которой выступят исполнители, которые родились и выросли в Башкирии. В этот вечер выступят местные участники шоу «Голос», джазовый оркестр Касимова, Сергей Приказчиков и другие республиканские артисты.

ВТОРОЙ ДЕНЬ 25 ИЮНЯ

Второй день фестиваля «Сердце Евразии» 2022 в Уфе будет посвящен классической музыке. В этот день для гостей праздника выступит Национальный симфонический оркестр. Музыканты подготовят для слушателей знакомые всем классические мелодии.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 26 ИЮНЯ

Наконец, в заключительный день мероприятия запланирован финальный концерт фестиваля «Сердце Евразии» 2022 в Уфе. В этот вечер вновь выступят местные артисты, а также к ним присоединятся фолк-артисты из других регионов России и стран. Вечером в воскресенье выступят поп-артист Дима Билан и известный бард Сергей Трофимов.

САЛЮТ В УФЕ НА «СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» 2022

Уже традиционно финальный вечер трехдневного фестиваля «Сердце Евразии» 2022 в Уфе завершится масштабным салютом. В воскресенье 26 июня время салюта в Уфе назначено на 23.00. После этого фестиваль «Сердце Евразии» завершится.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ «СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» 2022 В УФЕ

Все дни мероприятия концерты будут начинаться вечером, чтобы уфимцы и гости столицы могли доделать все дела и уже после этого насладиться выступлениями артистов. В расписании фестиваля «Сердце Евразии» 2022 в Уфе указано, что все три дня он начинается в 19.00 и будет продолжаться до 23.00.

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