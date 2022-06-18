Под Уфой от попадания молнии в крышу сгорел частный дом

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В минувшую пятницу, 17 июня, в уфимском микрорайоне Нагаево молния попала в частный дом на улице Катаринского. Известно, что во время грозы разряд угодил в крышу, отчего она моментально загорелась. Ставшие очевидцами происшествия местные жители сообщают, что сотрудники пожарной охраны прибыли в считаные минуты, но огонь распространялся слишком быстро.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе МЧС по Башкирии, сотрудники пожарной охраны локализовали пожар в 21:31, а спустя 10 минут остановили открытое горение бревенчатого дома.

Напомним, тем вечером непогода накрыла почти всю Башкирию. В городах и районах республики выпадал сильный град, ураганный ветер ломал деревья и срывал крыши домов.