Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июня 2022 15:04

Сильный ветер сорвал крыши с домов в районе Башкирии

В МЧС республики принесли тревожные новости о последствиях стихии
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Миякинском районе сильный ветер сегодня, 17 июня, вечером повредил кровли крыш двух домов, сообщили в МЧС Башкирии со ссылкой на главу Богдановского сельского поселения. Скорость порывов, по предоставленным данным, достигала 16 м/с.

По предоставленной информации, частично сорвало кровлю с крыши дома на Новой улице, 9 на площади 8 кв.м, общее повреждение оценивается в 40 кв.м. Также сорвало кровлю с дома на Новой,2 на площади 12 кв.м.

Уточняется, что пострадавших нет, эвакуация людей из опасной зоны не требуется. Ремонтные работы планируется провести завтра.