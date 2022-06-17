Сильный ветер сорвал крыши с домов в районе Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Миякинском районе сильный ветер сегодня, 17 июня, вечером повредил кровли крыш двух домов, сообщили в МЧС Башкирии со ссылкой на главу Богдановского сельского поселения. Скорость порывов, по предоставленным данным, достигала 16 м/с.

По предоставленной информации, частично сорвало кровлю с крыши дома на Новой улице, 9 на площади 8 кв.м, общее повреждение оценивается в 40 кв.м. Также сорвало кровлю с дома на Новой,2 на площади 12 кв.м.

Уточняется, что пострадавших нет, эвакуация людей из опасной зоны не требуется. Ремонтные работы планируется провести завтра.