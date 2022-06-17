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Общество17 июня 2022 18:13

На трассе как зимой! В Башкирии выпал небывалый град

Улицы в момент превратились в белоснежные
Рустам МАКСЮТОВ
Рустам МАКСЮТОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители Башкирии в этом году уже привыкли к капризам погоды, но даже такого подвоха в пятничный вечер они не ожидали. После по-настоящему летнего жаркого дня внезапно по территории всей республики пронесся штормовой фронт, который принес с собой ливень, сильный ветер и град.

Особенно не повезло жителям Альшеевского района. В этом районе град выпал настолько крупный, что превратил дороги в белоснежную гладь. Даже образовались своего рода сугробы. Своими видеозаписями поделились местные жители.

В Уфе, к слову, тоже разразилась непогода. Некоторые улицы ушли под воду. Наши читатели, в частности, сообщают, что Интернациональная практически превратилась в городскую реку.

Кстати, в ближайшее время сюрпризы погоды все также возможны. МЧС Башкирии предупредила о грозах и шквалистом ветре.