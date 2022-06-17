Старую арку Бельского моста в Уфе отправят на металлолом

фото: ufacity.info

Старую арку Бельского моста в Уфе, который сейчас находится на реконструкции, отправят на металлолом. Конструкция будет демонтировала в четвертом квартале текущего года. Об этом «КП-Уфа» 17 июня сообщили в пресс-службе городской администрации.

– На мосту появится новая арка, в точности повторяющая старую. От прежней останутся только надписи, которые представляют историческую ценность, – передали в администрации.

Там отметили, что старая арка, как и весь мост, была собрана из хладоёмкого и трудносвариваемого металла. Новое сооружение будет облачено в более крепкий и долговечный металл.

Напомним, арочный мост через реку Белую был закрыт на реконструкцию в ночь на 1 марта. Масштабный ремонт продлится до 2024 года. После завершения работ на южных воротах Уфы будут функционировать 11 полос движения.