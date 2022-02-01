Стало известно, сохранится ли исторический облик старого Бельского моста после ремонта

ФОТО: Станислав Шахов

1 марта в столице Башкирии на ремонт закроют старый Бельский мост. Работы будут завершены к концу 2024 года. Рабочим предстоит укрепить имеющиеся восемь опор моста и построить три новые, а также полностью заменить пролетные строения.

Редактор газеты «Эксперт Башкортостана» Станислав Шахов разузнал, сохранится ли исторический облик объекта – арка и табличка на ней. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

Председатель Совета городского округа Марат Васимов дал положительный ответ – архитектурный облик моста останется прежним. Привычные арка и табличка останутся на месте.

Напомним, что в феврале 2018 года старый мост закрыли для автомобилей из-за морозов, он уже тогда нуждался в ремонте.