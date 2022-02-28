В Уфе на реконструкцию закрывается арочный мост через Белую

В Уфе в ночь на 1 марта на реконструкцию закроется арочный мост через реку Белую и участок улицы Малой Заречной от Демской до Школьной. Об этом напомнили в мэрии.

Из-за закрытия моста на масштабный ремонт до 2024 года изменена схема движения по двум соседним переправам:

– на выезд из города открыты четыре суженные полосы по мосту-вставке + одна-либо две полосы (в зависимости от трафика) по мосту 1991 года;

– на въезд действуют четыре либо пять полос по мосту 1991 года. Направление здесь будет регулировать реверсивный светофор.

Напомним, последний раз арочный мост ремонтировался в 2018 году. Сейчас его износ составляет 57%. После завершения реконструкции на южных воротах Уфы будут функционировать 11 полос движения.