Вот такое у нас море! Улицу в Уфе затопило после дождя

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В Уфе улицу Дагестанскую в микрорайоне Дема затопило после дождя. Об этом в соцсетях 7 июня сообщила местная жительница.

– Вот такое у нас есть Демское море. Дагестанская, 14. В этом году очень-очень сильно топит. Пожалуйста, примите меры, – попросила горожанка.

Она также опубликовала видео, на котором видны масштабы наводнения. Машины буквально бороздят огромную лужу, оставляя за собой волны.

– Закупайте байдарки – лето будет дождливым, – ответили девушке в комментариях.

Напомним, дожди в Уфе идут с прошедших выходных. По данным синоптиков Башгидромета, осадки не отступят как минимум до конца текущей недели.