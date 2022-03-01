В Уфе закрылся популярный магазин гаджетов. Выяснили у владельца почему

В целом рост цен на смартфоны и компьютерные девайсы составил около 20 процентов Фото: Яна БАЗЕКИНА

Уфимцев тревожат растущие цены на смартфоны и бытовую технику. А на днях и популярный магазин смартфонов и компьютерных девайсов «Гаджет Уфа» объявил, что временно вынужден закрыться из-за непростой текущей ситуации, а работать продолжат только сервисные центры. Выяснили у владельца Дмитрия Кяримова, с чем связано такое решение, и чего дальше ждать от цен на технику.

Как объяснил владелец, «Гаджет Уфа» всегда стремился быть максимально доступным по ценам для своих покупателей, поэтому сейчас, когда курс доллара максимально нестабилен, магазин принял решение закрыться, чем шокировать людей высокими ценниками.

- Мы не хотим продавать технику по спекулятивно завышенным ценам, но на сегодняшний день никто из официальных поставщиков так и не скинул нам обновленный прайс. Московские перекупы перешли на расчет наличный доллар, который в обменниках сейчас продается по 130 рублей. Если мы будем выставлять цены по такому курсу, наши покупатели просто будут приходит, смотреть и уходить. Мы такой ситуации не хотим, поэтому откроемся тогда, когда получим уже новый прайс, и уже поймем, какие цены ставить, - уточнил Дмитрий Кяримов.

Также владелец «Гаджет Уфа» посоветовал уфимцам не надеяться, что цены вернутся на прежний уровень, и если им необходимо обновить смартфон или купить новый холодильник – то пойти и сделать это. Тем более что, во многих крупных магазинах ценники пока остаются на прежнем уровне.