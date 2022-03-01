«Вот нужен вам сейчас новый телефон? Идите и купите!» Что происходит с ценами на смартфоны и бытовую технику в Уфе

Некоторые уфимцы все же решили срочно обновить технику, пока еще есть возможность Фото: Рустем АХУНОВ

На прошлых выходных уфимцев взбудоражила новость о том, что в магазинах резко подскочили цены на бытовую технику, смартфоны и компьютерные девайсы. А накануне и популярный магазин «Гаджет Уфа» объявил о своем временном закрытии (продолжит работу только сервисный центр – Ред.), потому что не хочет растерять покупателей из-за космических цен. Так чего же ждать уфимцам и стоит ли бежать в магазин за новым телефоном или холодильником, разбиралась «Комсомолка».

«ЛЮДИ ПРОСТО ПОЛУЧИЛИ АВАНС»

Как только появилась новость о повышении цен, мы немедленно отправились в популярные салоны связи и магазины бытовой техники. Вопреки всем ожиданиям, уфимцы все же все же не бросились массово скупать телефоны и тележками вывозить телевизоры. В некоторых магазинах и вовсе посетителей не наблюдалось, а в крупных торговых центрах если и был наплыв покупателей, то, как уверяют консультанты, вполне по понятным причинам – аванс же люди получили накануне.

- Во-первых, в пятницу все получили аванс. А во-вторых, выходные же. Тут по субботам и воскресеньям всегда так, - разводили руками консультанты в «М-Видео».

Больше всего выросли цены на смартфоны и компьютерные девайсы Фото: Яна БАЗЕКИНА

Правда, комментировать повышение цены продавцы отказывались наотрез. Мол, сами не в курсе, руководство еще не делало никаких заявлений. Хотя куча свежих еще незаполненных ценников на полках ненавязчиво намекали, что в ближайшее время цены действительно изменятся.

- В первую очередь, повысились цены на смартфоны и компьютерные девайсы – в среднем, на 10-10 процентов. А вот бытовую технику пока еще можно купить по старым ценам. Больше всего выросли ценники на продукцию Apple, оно и понятно – люди готовы отдавать кругленькую сумму за новое «яблочко», - поделился еще один консультант в DNS в Гостином дворе.

А ведь и правда, не сказать, что цены заоблачные. К примеру, в начале февраля я покупала сыну на день рождения простенький планшет от Samsung за 15 тысяч рублей. Сейчас он стоит уже 18 тысяч, но не 38 же. Стоит ли так паниковать?

Судя по чистым ценникам, в ближайшее время цены все же поменяются Фото: Яна БАЗЕКИНА

НЕТ СПЕКУЛЯЦИИ

Первым на повышение цен отреагировало руководство сети сервисных центров и магазина смартфонов «Гаджет Уфа», которое заявило о своем временном закрытии.

- «Гаджет» закрылся потому, что мы не хотим продавать технику по спекулятивно завышенным ценам. Наша политика - делать технику максимально доступной для наших покупателей, но на сегодняшний день никто из официальных поставщиков пока не предоставил нам обновленный прайс. Все неофициальные поставщики и перекупы перешли на расчет наличный доллар. А он в московских обменниках сейчас продается по 130 рублей. Поэтому мы встали перед непростым выбором: либо пересчитывать цены по нынешнему курсу, но тогда мы столкнемся с ситуацией, когда покупатели будут просто приходить, смотреть на ценник и уходить обратно. Так это произошло с DNS, когда они подняли цены на 30 процентов. «М-Видео», «Эльдорадо», «Связной» и другие крупные холдинги пока еще только рассматривают решение о подъеме цен, поэтому с покупателями у них все в порядке. «Гаджет Уфа» откроется только тогда, когда наступит относительная стабильность, когда мы получим новые прайсы и уже поймем, какие цены выставлять, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» владелец магазина Дмитрий Кяримов.

А вот скупать телевизоры точно не стоит, дефицитным этот товар все равно не будет Фото: Яна БАЗЕКИНА

«НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ И ПОКУПАЙТЕ, ЧТО ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО»

Также Дмитрий Кяримов дал важный совет читателям «Комсомолки»: не нужно поддаваться всеобщей панике и покупать только то, что вам действительно сейчас необходимо.

- Вот нужен вам сейчас новый телефон или стиральная машина – идите и купите. А ждать у моря погоды или снижения курса доллара в нынешней ситуации абсолютно бессмысленно. Тем более, что очень многие бренды еще вообще не поднимали цены. Тот же «Самсунг» немного поднял розничные цены, и то – подняли именно сами розничные магазины. То есть вы можете заказать нужный товар на официальном сайте, и вам его привезут еще по старой цене. Apple действительно поднял цены «с запасом», но это связано с тем, что сам производитель так и не выставил еще новый прайс. Так что, если хотите сэкономить – пройдитесь по магазинам, сравните цены, и вы обязательно найдете вариант подешевле, - советует Дмитрий Кяримов.

Цены на бытовую технику пока не взлетели Фото: Яна БАЗЕКИНА

Что касается вопроса, который волнует многих «яблочников», может ли Apple вообще уйти из России, то, по словам владельца «Гаджет Уфа», таких санкций пока не анонсировалось, но в свете нынешних событий исключать ничего нельзя.

Напомним, что ранее наши федеральные коллеги из kp.ru делали большой материал на эту тему. Ситуацию им прокомментировал финансовый аналитик.