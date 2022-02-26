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Общество26 февраля 2022 15:10

В Уфе повысились цены на смартфоны и планшеты от известных производителей

В среднем рост составил 10-20%
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В Уфе подорожали некоторые виды техники - рост составил 10-20%

В Уфе подорожали некоторые виды техники - рост составил 10-20%

Фото: Яна БАЗЕКИНА

В Уфе в магазинах подорожали некоторые виды бытовой электроники.

Уфимские магазины электроники и бытовой техники повысили цены некоторые свои продукты. Рост цен на отдельные товары увеличился на 10-20%. Корреспондент «КП-Уфа» поговорил с консультантами популярных магазинов техники, чтобы выяснить, стоит ли бросать все и бежать за новеньким смартфоном.

Первая остановка – магазин ДНС в Гостином дворе. Ажиотажа здесь не было даже днем в выходной день.

- Цены повысились на 10-20%, но это если смотреть на смартфоны и девайсы для компьютера. Цены на бытовую технику, вроде как, остаются на прежнем уровне. Могу привести пример – в начале февраля покупала ребенку планшет за 15 тысяч, а сейчас он стоит 18, - говорит наш журналист.

А вот в магазине «М-Видео» в Центральном рынке уже куда больше покупателей.

- Вчера у людей был аванс, отсюда и ажиотаж. Все пошли покупать технику от Apple и Samsung, - предположил консультант, пожелавший не называть нам свое имя.

К слову, наши федеральные коллеги из kp.ru делали большой материал на эту тему. Ситуацию им прокомментировал финансовый аналитик.