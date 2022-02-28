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Здоровье28 февраля 2022 9:59

Число умерших от COVID-19 в Башкирии превысило 5,2 тыс. человек

Состояние 38 инфицированных пациентов оценивается как тяжелое
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За сутки от коронавируса скончались еще 19 пациентов

За сутки от коронавируса скончались еще 19 пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 5 211 человек. За сутки инфекция стала причиной смерти для 19 пациентов. Об этом 28 февраля сообщил местный оперштаб.

Прямо сейчас носителями COVID-19 числятся более 43,2 тыс. жителей республики. 326 зараженных лежат в больницах, состояние 38 из них оценивается как тяжелое.

Ранее министр здравоохранения республики Максим Забелин передал, что всего в регионе было зарегистрировано более 222 тыс. случаев коронавируса (+3 442 инфицированных за сутки), выздоровели 173,7 тыс. человек (+1 730).

Первым компонентом вакцины от COVID-19 тем временем привито 99% жителей от плана. Республике осталось привить еще 24 тыс. человек.