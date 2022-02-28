Башкирии от COVID-19 осталось вакцинировать 24 тыс. человек

Вторым компонентом Башкирия должна привить еще 161 тыс. человек

В Башкирии для достижения планового показателя по коллективному иммунитету против коронавируса осталось вакцинировать 24 тыс. человек. Об этом 28 февраля на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

Поясним, что речь идет о первом компоненте прививки. Второй дозой в республике должны вакцинироваться более 161 тыс. жителей.

– Нам необходимо вакцинировать 2,48 млн человек. Первым компонентом вакцинировано 2,46 млн – это 99% [от плана]. Полностью вакцинация завершена у 2,38 млн человек. – сказал чиновник.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что одним из вопросов завтрашнего заседания антиковидного оперштаба станет завершение плановой вакцинации: «Коллеги, я понимаю, – все, люди устали. Но мы должны эту цифру добить. После этого вы должны поставить задачу главам муниципалиетов по ревакцинации. Мы должны ревакцинироваться до тех пор, пока мы с этой заразой не покончим», – обратился к чиновникам руководитель региона.