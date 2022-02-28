Число новых заболевших коронавирусом в Башкирии за неделю снизилось на 10 процентов

Эпидемиологическая ситуация в республике начинает постепенно выравниваться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Активный рост числа заболевших коронавирусом в Башкирии пошел на спад. Как отметили в региональном Минздраве, за 8 неделю 2022 года отмечается снижение заболеваемости на 10 процентов. Так за сутки в республике зарегистрировано 3442 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных выросло до 222132 человек. Также за сутки выписано с выздоровлением 1730 человек, всего смогли победить вирус уже 78 процентов заболевших.

Основная часть пациентов переносит ковид в легкой или бессимптомной форме на амбулаторном лечении – 42882 жителя республики лечатся дома и получает все необходимые медикаменты. В стационарах находятся еще 326 пациентов, в основном, это люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Состояние 38 из них врачи оценивают как тяжелое.

В настоящий момент в республике развернуто 3100 инфекционных коек, при этом свободно из них более 30 процентов. В связи с улучшающейся эпидемиологической обстановкой власти республики приняли решение о возобновлении диспансеризации среди населения.