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Общество28 февраля 2022 8:16

Премьер-министр Башкирии заявил, что жители «не почувствуют осложнений» из-за санкций

Регион в состоянии выполнять социальные обязательства, сказал чиновник
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: instagram.com // agnazarov

фото: instagram.com // agnazarov

Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что местные жители «не почувствуют каких-то осложнений» из-за санкций Запада. Об этом он сказал на оперативном совещании 28 февраля.

– Предварительный анализ показал, что все социальные обязательства мы в состоянии выполнять безукоризненно. Наши граждане не почувствуют каких-то осложнений, – отметил чиновник.

На том же заседании он сообщил о создании антикризисного штаба по поддержке бизнеса и предприятий. Глава Башкирии Радий Хабиров тем временем поручил организовать вывоз граждан республики, отдыхающих в странах, которые ввели запрет на полеты российских авиакомпаний.