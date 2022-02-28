Хабиров поручил организовать вывоз жителей Башкирии, отдыхающих за рубежом

Жителям Башкирии помогут вернуться на родину с мест отдыха за рубежом

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил организовать вывоз жителей республики, которые не могут вылететь на родину после отдыха в зарубежных странах. По состоянию на 28 февраля, из-за авиационных санкций воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли все страны Евросоюза, а также Албания, Великобритания, Канада, Норвегия и Северная Македония.

– Наши жители могут оказаться в сложной ситуации. Они просто не могут выехать с тех мест, где отдыхают. Помните, мы занимались [таким вопросом], когда коронавирус на пике был? Мы вывозили людей. Мы никого там оставлять не должны. Кому нужна помощь – занимайтесь. Привлекайте наше представительство МИДа, всех коллег. Организуйте координацию работы. – дал поручение руководитель региона на оперативном совещании.

Напомним, ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров анонсировал создание антикризисного штаба по поддержке предприятий и бизнеса на фоне санкций Запада.