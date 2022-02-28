В Башкирии развернут антикризисный штаб по поддержке предприятий и бизнеса

Правительство Башкирии разработает меры поддержки предпринимателей и предприятий

В Башкирии будет развернут антикризисный штаб по поддержке местных предприятий и бизнеса на фоне санкционной политики Запада. Об этом 28 февраля на оперативном совещании в местном правительстве сообщил премьер-министр Андрей Назаров.

– С завтрашнего дня начинает работать антикризисный штаб для того чтобы посмотреть, какие меры поддержки нужны системообразующим предприятиям, чтобы они функционировали стабильно. Экспортно-ориентированным предприятиям точно будет оказана поддержка, чтобы они работали планомерно. Для малого и среднего бизнеса у нас традиционно есть ряд мер, который позволяет ему работать, не сокращая рабочие места. В течение недели мы сделаем анализ и расставим приоритеты, – сказал чиновник.

Он добавил, что все социальные обязательства республика в состоянии выполнять безукоризненно, и «граждане не почувствуют каких-то осложнений». Строительство объектов – в том числе и планируемых – остается в силе.