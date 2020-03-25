У оставшихся за рубежом жителей Башкирии осталось меньше суток, чтобы обратиться в МИД

25 Март 2020 2020-03-25T15:17:59+03:00

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У самостоятельных туристов из Башкирии, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса, осталось меньше суток, чтобы известить о себе МИД для последующего вывоза на родину. Это необходимо сделать до 14:00 26 марта. Соответствующее заявление сделал председатель госкомтуризма республики Салават Нафиков на брифинге по ситуации с коронавирусом.

«Туристам из Башкирии необходимо зайти на сайт МИДа, пройти регистрацию по ссылкам и передать все данные для того, чтобы оперативно собрать всю информацию для организованного вывоза этих граждан в Россию», – передал Нафиков.

Он добавил, что в регионе работает горячая линия для связи с туристами, которым необходимо помощь – 8 917407 7484. На этот же номер по WhatsApp можно отправить данные граждан, пребывающих в других странах.

На сегодняшнем брифинге стало известно, на каком самолете прибыли в Уфу зараженные коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU