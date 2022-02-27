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Общество27 февраля 2022 12:01

Какая погода будет в Башкирии в последний день зимы 2022 года

Синоптики дали прогноз на понедельник, 28 февраля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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После восхода солнца воздух в Башкирии прогреется до +2,-3°

После восхода солнца воздух в Башкирии прогреется до +2,-3°

Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на последний день зимы 2022 года, в понедельник 28 февраля.

Помимо тумана, о котором предупредили в региональном МЧС, этой ночью в республике ожидается небольшой снег. Днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет северным, умеренным, передал Башгидромет.

Температура воздуха ночью понизится до -4,-9° (при прояснениях – до -10,-15°). После восхода солнца будет теплее: +2,-3°.

Ранее синоптики рассказали, какая погода прогнозируется в республике в первый день весны.