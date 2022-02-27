МЧС предупредило жителей Башкирии о тумане с видимостью до 500 и менее метров

Туман может накрыть республику ночью и утром 28 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС Башкирии выпустило предупреждение о тумане, которые ожидается ночью и утром 28 февраля. Видимость в нем сократится 500 и менее метров.

В ближайшие сутки в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет северо-восточным, восточным, до 5 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха после захода солнца понизится до -9,-14°, днем столбики термометров покажут -2, +3°.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Башкирии на первый день весны.