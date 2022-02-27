Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на 1 марта

1 марта в республике обещают облачную погоду без существенных осадков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды в Башкирии на первый день весны.

Во вторник, 1 марта, в республике обещают облачную погоду без существенных осадков. Время от времени будет выглядывать солнце. Ветер переменных направлений ожидается слабым.

Температура воздуха ночью составит -4,-9° (при прояснениях похолодает до -15°). Днем столбики термометров будут колебаться между отметками в +2° и -3°.

Ранее «КП-Уфа» выяснила, что погода в марте в Башкирии прогнозируется солнечной и теплой, однако без редких осадков в виде снега все равно не обойдется.