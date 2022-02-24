Вышел указ о назначении экс-мэра Уфы Грекова полпредом Башкирии при президенте России

фото: ufacity.info

Сегодня, 24 февраля, на портале правовой информации был опубликован указ о назначении экс-мэра Уфы Сергея Грекова полномочным представителем Башкирии при президенте России. Соответствующий документ еще 15-го числа подписал глава республики Радий Хабиров.

Напомним, Греков покинул должность уфимского градоначальника 14 февраля. На следующий день он сменил на посту полпреда Башкирии Умарпашу Ханалиева, которого перевели на должность «специального представителя региона по инвестиционной деятельности». На освободившееся место мэра башкирской столицы назначили бывшего сити-менеджера Нефтекамска, 32-летнего Ратмира Мавлиева.