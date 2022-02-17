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Общество17 февраля 2022 4:50

Назаров представил экс-мэра Уфы в качестве полпреда Башкирии при президенте

Сергей Греков сменил в этой должности Умарпашу Ханалиева
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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16 февраля премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров представил экс-мэра Уфы Сергея Грекова в качестве полномочного представителя республики при президенте России. Об этом сообщила пресс-служба регионального кабмина.

Назаров отметил, что Греков «почти всю свою жизнь и карьеру» связал с развитием Башкирии, а на посту главы администрации Уфы он «участвовал в реализации крупных инфраструктурных проектов, среди которых строительство Восточного выезда и нового моста через реку Белая». Теперь, как отметил премьер, перед чиновником «открываются новые масштабные горизонты и ставятся амбициозные задачи». Ему предстоит выстроить качественное взаимодействие полномочного представительства с депутатами, органами власти, организациями и иностранными партнерами.

Напомним, до 14 февраля полпредом Башкирии при президенте России был Умарпаша Ханалиев. После того как глава республики Радий Хабиров решил дать эту должность Грекову, Ханалиева назначили специальным представителем региона по инвестиционной деятельности.