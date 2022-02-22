Суд вернул в прокуратуру дело на экс-замглавврача РКБ, которую обвинили в гибели женщины, потерявшей ребенка

Медику могут предъявить более тяжкое обвинение

Кировский районный суд вернул в прокуратуру уголовное дело против экс-заместителя главврача РКБ имени Куватова, которую обвинили в гибели роженицы с мертвым плодом. Об этом 22 февраля сообщил адвокат Александр Войцех, представляющий интересы потерпевшей стороны. По его словам, медику предъявят «более тяжелое обвинение».

– Ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору я подавал на протяжении всего судебного разбирательства судом первой инстанции при предыдущем рассмотрении, а также в апелляции. Изначально был вынесен оправдательный приговор, который был отменён Верховным судом РБ. – написал юрист в своих соцсетях.

Напомним, речь идет об истории, которая произошла в мае 2019 года. 42-летняя жительница Нефтекамска на 34 неделе беременности обратилась в местную больницу с жалобами на отсутствие шевелений плода. Осмотрев пациентку, врачи перенаправили ее в РКБ. Там выяснилось, что ребенок умер. Заместитель главного врача клиники отказалась вызывать искусственные роды. По словам медика, женщина находилась в «удовлетворительном состоянии», а ее жизни ничего не угрожало. Она отправила пациентку обратно в Нефтекамск с мертвым плодом внутри. На следующий день роженица скончалась от сепсиса.

Во время следствия врач не признала вины. В июле 2021 года Кировский районный суд оправдал ее по уголовному делу о халатности. В октябре Верховный суд отменил этот приговор.