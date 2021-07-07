Суд в Уфе оправдал бывшего замглавврача РКБ, обвиненного в гибели женщины, потерявшей ребенка

Бывшего главврача больницы обвинили в халатности, которая привела к смерти

Кировский районный суд Уфы вынес оправдательный приговор бывшему заместителю главного врача республиканской клинической больницы имени Куватова. Ее обвиняли в гибели женщины, которая потеряла еще не родившегося ребенка, и судили по уголовному делу о халатности, повлекшей смерть человека. Ранее «КП-Уфа» подробно писала об этой истории, которая развернулась в мае 2019 года.

18 мая в девять часов утра 42-летняя жительница города Нефтекамска, находящаяся на 34-й неделе беременности, обратилась в городскую больницу с жалобами на отсутствие шевеления плода. После осмотра ее направили в Уфу – в РКБ имени Куватова. Пациентка поступила туда в тот же день в 13:20. В главной башкирской клинике женщине диагностировали гибель плода, а вот извлекать его замглавврача, принимавшая больную, отказались.

Как следует из релиза суда, отказ в госпитализации был мотивирован «антенатальной гибелью плода», удовлетворительным состоянием» пациентки, «отсутствием у нее родовой деятельности и выделений из родовых путей» и опасных состояний, угрожающих ее «жизни и здоровью». Женщину для родоразрешения естественным путём отправили обратно в Нефтекамск.

– 18.05.2019 в 18.05 часов [пациентка] прибыла в ГБ Нефтекамска, где ей в условиях стационара оказана медицинская помощь. Однако 19.05.2019 в 19.30 часов, несмотря на оказание медицинской помощи в ГБ г. Нефтекамск, наступила смерть [женщины], – добавили в суде.

Подсудимая не признала вину в преступлении, и ее оправдали «в связи с отсутствием […] состава преступления».

В беседе с «КП-Уфа» адвокат Александр Войцех, представляющий интересы семьи погибшей, заявил, что будет подавать апелляцию. Потерпевшие, отметил юрист, «изначально не были согласны с квалификацией обвинения и настаивали на возвращении уголовного дела прокурору».

– Суд признал проведённую по делу суд мед экспертизу недопустимым доказательством и самостоятельно сделал выводы о медицинской картине произошедшего. В ходе чего пришёл к выводу, что отказ в госпитализации беременной в тяжелом состоянии был обоснован, – отметил адвокат.