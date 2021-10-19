В Уфе отменили оправдательный приговор экс-замглавврачу РКБ, которую обвинили в гибели женщины, потерявшей ребенка

Из-за наступившего сепсиса роженица скончалась Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Уфе отменили оправдательный приговор, вынесенный Кировским районным судом бывшему заместителю главврача РКБ им. Куватова, которую обвиняли в гибели женщины, потерявшей малыша на 34 неделе беременности. Как сообщил адвокат Александр Войцех, защищающий интересы потерпевшей стороны, уголовное дело возвращено в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе.

- Основания отмены будут изложены в мотивировочной части апелляционного определения, которое будет изготовлено позже, - пояснил адвокат.

Напомним, эта шокирующая история произошла еще в мае 2019 года. 42-летняя жительница Нефтекамска, которая находилась на 34 неделе беременности, обратилась в городскую больницу с жалобами на отсутствие шевелений плода. Осмотрев пациентку, врачи перенаправили ее в РКБ им. Куватова. К сожалению, выяснилось, что ребенок умер, но заместитель главного врача клиники, которая проводила осмотр, отказалась вызывать искусственные роды. По словам медика, женщина находилась в «удовлетворительном состоянии», а ее жизни ничего не угрожало, и отправила ее обратно в Нефтекамск с мертвым плодом внутри. Вот только уже на следующий день роженица скончалась от наступившего сепсиса.

Во время следствия врач не признала своей вины, в итоге ее оправдали «в связи с отсутствием состава преступления». Конечно, родные погибшей и их адвокат не согласились с таким решением суда и подали апелляцию.